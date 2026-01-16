Адвокат оценил шансы Веры Сотниковой отсудить компенсацию поле неудачной процедуры у косметолога

Известная актриса Вера Сотникова столкнулась с серьезными осложнениями после косметологической процедуры. Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов прокомментировал в беседе с «Абзацем» ее шансы на успех в суде.
Трунов отметил, что исход дела зависит от судебной экспертизы. Он пояснил, что необходимо официально доказать причинение вреда и оказание услуг ненадлежащего качества.
Адвокат также добавил, что актриса может требовать компенсации расходов на исправление дефекта в другой клинике. Однако для этого нужно доказать, что проблемы не были естественным процессом заживления.
Проблемы у Веры Сотниковой начались после подтяжки лица бартером. В результате у нее появились гематомы, а нити сместились, образовав комок на подбородке.
Для исправления ситуации актрисе сделали прокол в подбородке в той же клинике. Дефект просто заклеили пластырем, что не решило проблему. Из-за этого Сотниковой пришлось делать дорогостоящую операцию у другого специалиста. На это лечение она потратила около миллиона собственных рублей.