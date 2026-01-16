Соцсеть Илона Маска не работает: в работе сервиса X 16 января произошёл масштабный сбой

В работе соцсети X (бывший Твиттер) в четверг, 16 января 2026 года, произошел масштабный сбой. Массовые сообщения о неполадках начали поступать вечером, примерно с 18:24 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего сбои в работе онлайн-платформ.
СБОЙ В РАБОТЕ СОЦСЕТИ X: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ.
Пользователи социальной сети Илона Маска практически одновременно столкнулись с невозможностью воспользоваться сервисом.
Согласно информации Downdetector, основной тип неполадок связан со сбоем сайта — на него приходится 80% сообщений, 20% жалоб касаются оповещений и 2% — сбой мобильного приложения.
Чаще всего соцсеть Илона Маска не открывается на устройствах iOS — 41.2%, Android — 36.2% и Windows — 19.8%
Наибольшее количество жалоб пользователей поступает из США, Нидерландов и ФРГ. В России зафиксированы неполадки в Курской, Новосибирской и Ленинградской областях.
На фоне сбоя в сети появились многочисленные комментарии недовольных пользователей. Точное число пострадавших на данный момент не называется, при этом жалобы продолжают поступать.
ПРИЧИНЫ СБОЯ: ЧТО ИЗВЕСТНО НА 16 ЯНВАРЯ 2026.
Причины сбоя и сроки восстановления работы соцсети не сообщаются. Но всего три дня назад уже была подобная ситуация — пользователи X не могли зайти на сайт и в полной мере пользоваться его функционалом.
Ранее KP.RU писал, что в России были зафиксированы ограничения в работе мессенджера Telegram. Роскомнадзор ввел частичные меры, которые привели к проблемам с загрузкой контента, в том числе видео.
Источник на телекоммуникационном рынке отмечал, что речь не идет о полной блокировке сервиса. В Госдуме также заявляли, что Telegram продолжает взаимодействовать с российскими властями и причин для его отключения нет.