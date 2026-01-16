Ричмонд
Британское подростки останутся без соцсетей: отвергавший запрет Стармер резко поменял мнение

Daily Telegraph: Британия готовится запретить соцсети всем гражданам до 16 лет.

Источник: Комсомольская правда

Британское правительство хочет запретить подросткам и детям до 16 лет пользоваться социальными сетями. Соответствующий закон уже подготовлен, остались последние штрихи. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Анонимный политический эксперт, близкий к премьер-министру Киру Стармеру, сказал британской газете, что этот вопрос очень важен для правительства. Он считает, что если бы голосование было открытым, 70% депутатов поддержали идею запретить соцсети для детей, потому что многие люди хотят защитить несовершеннолетних.

В Австралии с 10 декабря 2025 года детям запретили пользоваться любыми социальными сетями. С тех пор, как закон вступил в силу, власти Австралии заблокировали более 4,7 миллионов аккаунтов детей и подростков. Аналогичные инициативы уже реализуются во Франции и Финляндии.

При этом отметим, что британский премьер-министр Кир Стармер был против этого, но теперь неожиданно поменял точку зрения и согласился с запретом. Это значит, что депутаты от Лейбористской партии не будут мешать инициативе от Консервативной партии.

Ранее KP.RU сообщил, что в Британии вздумали запретить исполнение композиции Jingle Bells из-за, якобы, расизма.

