К 2030 году в мире снизится количество магнитных бурь

Эксперт Сергей Богачев сообщил, что минимум магнитных бурь ожидается в 2030 году.

Источник: Аргументы и факты

По прогнозам ученых, к 2030 году количество магнитных бурь на планете значительно сократится, благодаря снижению солнечной активности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Специалист отметил, что циклы солнечной активности имеют среднюю продолжительность около 11 лет. Последний заметный спад наблюдался в 2020 году, когда за весь год было зарегистрировано всего 11 дней с магнитными бурями. По словам Богачева, следующий минимум магнитных бурь ожидается именно в 2030 году.

Тем не менее, до достижения этого минимума солнечная активность продолжит расти. В частности, в 2026 году ожидаются новые всплески активности, о чем свидетельствуют уже зафиксированные три магнитные бури с начала января. Ученые продолжают следить за изменениями в солнечной активности и их влиянием на магнитное поле Земли.