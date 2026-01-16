К 2030 году в мире снизится количество магнитных бурь

Тем не менее, до достижения этого минимума солнечная активность продолжит расти. В частности, в 2026 году ожидаются новые всплески активности, о чем свидетельствуют уже зафиксированные три магнитные бури с начала января. Ученые продолжают следить за изменениями в солнечной активности и их влиянием на магнитное поле Земли.