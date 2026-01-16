К 2030 году в мире снизится количество магнитных бурь

По прогнозам ученых, к 2030 году количество магнитных бурь на планете значительно сократится, благодаря снижению солнечной активности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.
Специалист отметил, что циклы солнечной активности имеют среднюю продолжительность около 11 лет. Последний заметный спад наблюдался в 2020 году, когда за весь год было зарегистрировано всего 11 дней с магнитными бурями. По словам Богачева, следующий минимум магнитных бурь ожидается именно в 2030 году.
Тем не менее, до достижения этого минимума солнечная активность продолжит расти. В частности, в 2026 году ожидаются новые всплески активности, о чем свидетельствуют уже зафиксированные три магнитные бури с начала января. Ученые продолжают следить за изменениями в солнечной активности и их влиянием на магнитное поле Земли.