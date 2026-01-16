Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Флориде ожидается «игуанопад» из-за заморозков

Из-за заморозков во Флориде может произойти «игуанопад». В холодную погоду рептилии впадают в оцепенение и падают с деревьев.

Источник: Аргументы и факты

Во Флориде (США) ожидается «игуанопад» из-за заморозков, пишет KP.RU со ссылкой на Newsweek.

Национальная метеорологическая служба США объявила о заморозках в северной и центральной частях штата до 9:00 пятницы. На северо-востоке Флориды температура может опуститься до 24 градусов, а на севере -до 20. В таких условиях обитающие там игуаны замерзают и могут начать падать с деревьев.

В охране дикой природы Флориды предупредили, что при встрече со впавшими в оцепенение игуанами не нужно брать их в дом или машину, так как рептилии могут быстро выйти из этого состояния и проявить агрессию, используя для самообороны зубы, когти и хвост. Также американцев призвали не позволять домашним животным играть с игуанами, даже если они кажутся спокойными.

Ранее во Флориде уже случались подобные «игуанопады».