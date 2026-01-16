Во Флориде ожидается «игуанопад» из-за заморозков

В охране дикой природы Флориды предупредили, что при встрече со впавшими в оцепенение игуанами не нужно брать их в дом или машину, так как рептилии могут быстро выйти из этого состояния и проявить агрессию, используя для самообороны зубы, когти и хвост. Также американцев призвали не позволять домашним животным играть с игуанами, даже если они кажутся спокойными.