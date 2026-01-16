Ричмонд
Уволенный мэр Серова сопроводил уход цитатой Кастанеды, которую тот не говорил

Бывший мэр города Серова в Свердловской области Василий Сизиков опубликовал в социальных сетях цитату «Когда ты оправдываешься, ты доказываешь свою слабость» якобы авторства американского писателя Карлоса Кастанеды. При этом фантаст не говорил и не писал таких слов, пишет Baza.

По данным канала, Сизикова уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия». Это произошло после раскрытия информации о его имуществе, которое градоначальник не указал в декларации: о квартире за 26 миллионов рублей и двух машино-местах.

Чиновник попытался оспорить свою отставку в судебном порядке, но Свердловский областной суд признал решение властей региона законным, передает Telegram-канал Baza.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

