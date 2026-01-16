Уволенный мэр Серова сопроводил уход цитатой Кастанеды, которую тот не говорил

Бывший мэр города Серова в Свердловской области Василий Сизиков опубликовал в социальных сетях цитату «Когда ты оправдываешься, ты доказываешь свою слабость» якобы авторства американского писателя Карлоса Кастанеды. При этом фантаст не говорил и не писал таких слов, пишет Baza.
По данным канала, Сизикова уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия». Это произошло после раскрытия информации о его имуществе, которое градоначальник не указал в декларации: о квартире за 26 миллионов рублей и двух машино-местах.
Чиновник попытался оспорить свою отставку в судебном порядке, но Свердловский областной суд признал решение властей региона законным, передает Telegram-канал Baza.
Официального подтверждения этой информации не поступало.
11 декабря 2025 года главу Гулькевичского района Краснодарского края Александра Шишикина отправили в отставку в связи с утратой доверия из-за коррупционных нарушений. По данным прокуратуры, чиновник предоставлял неверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также был задействован в предпринимательстве родственников.