На выходных в Ростовской области ожидается магнитная буря уровня G1

В Ростовской области в субботу, 17 января, ожидается магнитная буря уровня G1. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Источник: Коммерсантъ

Небольшие колебания магнитного поля начнутся ранним утром и уже к 9:00 достигнут уровня магнитной бури. С 18:00 магнитный фон полностью стабилизируется.

Метеозависимым людям во время подобных перепадов рекомендуют больше отдыхать и избегать стресса.