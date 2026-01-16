На выходных в Ростовской области ожидается магнитная буря уровня G1

Небольшие колебания магнитного поля начнутся ранним утром и уже к 9:00 достигнут уровня магнитной бури. С 18:00 магнитный фон полностью стабилизируется.
Метеозависимым людям во время подобных перепадов рекомендуют больше отдыхать и избегать стресса.
В Ростовской области в субботу, 17 января, ожидается магнитная буря уровня G1. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
