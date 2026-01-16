Мошенники выманили у 18-летней ростовчанки почти полмиллиона рублей

Вслед за этим последовал новый звонок — от «сотрудника многофункционального центра». Он сообщил девушке, что мошенники взломали ее личный кабинет и оформили на нее кредит. Под предлогом «помощи» и «аннулирования заявок» ростовчанку связали с «сотрудниками банка» и убедили перевести все свои личные сбережения на «безопасный счет».