Мошенники выманили у 18-летней ростовчанки почти полмиллиона рублей

В Ростове 18-летняя девушка стала жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба донской полиции.
Ростовчанке позвонил незнакомец, который представился оператором компании сотовой связи. Он убедил ее продиктовать четырехзначный код доступа под предлогом продления договора с мобильным оператором и срока действия сим-карты.
Вслед за этим последовал новый звонок — от «сотрудника многофункционального центра». Он сообщил девушке, что мошенники взломали ее личный кабинет и оформили на нее кредит. Под предлогом «помощи» и «аннулирования заявок» ростовчанку связали с «сотрудниками банка» и убедили перевести все свои личные сбережения на «безопасный счет».
После этого аферисты вынудили жертву переводить крупные суммы на счета подставных лиц, а также оформить ряд микрозаймов. Деньги она перечисляла по предоставленным номерам телефонов на имена вымышленных или подконтрольных мошенниками получателей. Сумма ущерба составила около 500 000 рублей.
Когда девушка поняла, что ею ловко манипулировали, то обратилась в полицию.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», — говорится в сообщении.
