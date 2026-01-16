Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригрозил пошлинами несогласным с контролем США над Гренландией

Президент США Дональд Трамп в четверг, 16 января, заявил о готовности обложить пошлинами товары из стран, которые выступают против контроля Вашингтона над Гренландией. Глава государства также назвал себя «королем пошлин».

Президент США Дональд Трамп в четверг, 16 января, заявил о готовности обложить пошлинами товары из стран, которые выступают против контроля Вашингтона над Гренландией. Глава государства также назвал себя «королем пошлин».

— Я могу ввести пошлины против стран, которые не согласятся с притязаниями США на Гренландию. Потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности, — передает слова Трампа телеканал Fox News.

Норвегия направит в Гренландию двух военнослужащих в качестве ответа на заявления Дональда Трампа о намерении аннексировать остров. Сами гренландцы после заявлений Трампа о намерении аннексировать остров начали скупать продукты, продавать жилье и готовиться к переезду из-за опасения остаться без социальных льгот, которые гарантирует Дания.

Американской конгрессмен от Демократической партии Тед Лью ранее обратился к национальной армии с призывом игнорировать приказ президента США о вторжении в Гренландию, в случае если тот примет такое решение. По данным СМИ, Дональд Трамп приказал разработать план по захвату Гренландии. Но такой радикальный шаг, как сообщается, вызвал бы противоречия в отношениях США с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и привел бы к распаду НАТО.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше