Трамп пригрозил пошлинами несогласным с контролем США над Гренландией

Американской конгрессмен от Демократической партии Тед Лью ранее обратился к национальной армии с призывом игнорировать приказ президента США о вторжении в Гренландию, в случае если тот примет такое решение. По данным СМИ, Дональд Трамп приказал разработать план по захвату Гренландии. Но такой радикальный шаг, как сообщается, вызвал бы противоречия в отношениях США с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и привел бы к распаду НАТО.