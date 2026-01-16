Трамп пригрозил пошлинами несогласным с контролем США над Гренландией

Президент США Дональд Трамп в четверг, 16 января, заявил о готовности обложить пошлинами товары из стран, которые выступают против контроля Вашингтона над Гренландией. Глава государства также назвал себя «королем пошлин».
— Я могу ввести пошлины против стран, которые не согласятся с притязаниями США на Гренландию. Потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности, — передает слова Трампа телеканал Fox News.
Норвегия направит в Гренландию двух военнослужащих в качестве ответа на заявления Дональда Трампа о намерении аннексировать остров. Сами гренландцы после заявлений Трампа о намерении аннексировать остров начали скупать продукты, продавать жилье и готовиться к переезду из-за опасения остаться без социальных льгот, которые гарантирует Дания.
Американской конгрессмен от Демократической партии Тед Лью ранее обратился к национальной армии с призывом игнорировать приказ президента США о вторжении в Гренландию, в случае если тот примет такое решение. По данным СМИ, Дональд Трамп приказал разработать план по захвату Гренландии. Но такой радикальный шаг, как сообщается, вызвал бы противоречия в отношениях США с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и привел бы к распаду НАТО.