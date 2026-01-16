Клава Кока рассказала, как ей предлагали популярность в обмен на секс

Певица Клава Кока в эфире шоу Ксении Собчак «Что о тебе думают?» призналась, что в начале пути получала предложения вступить в интимную связь ради популярности, но отказывалась от них.
«У меня были варианты переспать с известным человеком и стать популярной. Это было ещё задолго до того, как я попала в лейбл», — рассказала артистка.
Она добавила, что искала любые возможности: ходила на массовки, кастинги и конкурсы, работала в караоке, где получала «сомнительные предложения» от посетителей и руководителей.
Однажды Клава, откликнувшись на объявление о поиске артистки, пошла домой к незнакомому мужчине, который представился продюсером. «Я была очень маленькой и тупой, — призналась Кока. — Он ко мне открыто не приставал, но это всё было очень странно».
Клава Кока заявила, что всегда верила в возможность добиться успеха честным путём.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.