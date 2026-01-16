Хабенский в главной роли: что известно о фильме «Здесь был Юра»

«Здесь был Юра» — полнометражный дебют режиссера Сергея Малкина;фильм удостоился гран-при III фестиваля актуального российского кино «Маяк»;сценарий картины основан на реальной истории, которая произошла с режиссером и его друзьями несколько лет назад;актеры специально для фильма создали небольшую рок-группу и перед съемками ездили вместе с режиссером на репетиции. В одной из сцен актеры выступают вживую на концерте перед зрителями;Константин Хабенский, сыгравший Юру, за весь фильм не произнес ни одной реплики, а также получил приз за лучшую мужскую роль в рамках фестиваля «Маяк».