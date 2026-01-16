В России с 1 февраля проиндексируют более 40 соцвыплат

«С 1 февраля 2026 года более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2026 году коэффициент индексации составит 1,056, соответственно выплаты вырастут на 5,6%», — рассказали в ведомстве.