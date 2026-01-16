Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин на выставке техники осмотрел роботов-доставщиков от Яндекса

Путин на выставке техники осмотрел роботакси и роботов-доставщиков от Яндекса.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел роботакси и роботов-доставщиков от Яндекса, передает корреспондент РИА Новости.

Роботы-доставщики и роботакси представлены на выставке беспилотной и автоматизированной техники в электродепо «Аминьевское», которое Путин посетил в пятницу.

Роботы-доставщики уже успешно выполнили более 850 000 доставок. Их серийное производство ведётся с 2024 года, применяются в основном в столице.

Роботакси Яндекса в настоящее время тестируется в Москве, Иннополисе и на федеральной территории «Сириус».

В 2026 году запланирован запуск в новых районах Москвы.

В графике президента на пятницу также совещание по вопросам развития автономных систем. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, предстоит серьезное обсуждение.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше