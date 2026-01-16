Путин на выставке техники осмотрел роботов-доставщиков от Яндекса

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел роботакси и роботов-доставщиков от Яндекса, передает корреспондент РИА Новости.
Роботы-доставщики и роботакси представлены на выставке беспилотной и автоматизированной техники в электродепо «Аминьевское», которое Путин посетил в пятницу.
Роботы-доставщики уже успешно выполнили более 850 000 доставок. Их серийное производство ведётся с 2024 года, применяются в основном в столице.
Роботакси Яндекса в настоящее время тестируется в Москве, Иннополисе и на федеральной территории «Сириус».
В 2026 году запланирован запуск в новых районах Москвы.
В графике президента на пятницу также совещание по вопросам развития автономных систем. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, предстоит серьезное обсуждение.