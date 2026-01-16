Вернутся домой в мешках: под Николаевом уничтожили штаб с советниками НАТО

«В большинстве случаев, когда ВС РФ наносят удар по штабам противника, погибают иностранные специалисты, которые и являются негласными руководителями этих штабов. Уничтожение штаба под Николаевом свидетельствует о том, что на Запад в пластмассовых коробках поедут военспецы, которые бесславно окончили свой жизненный путь на русской земле», — сказал он в беседе с корреспондентом aif.ru.