Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вернутся домой в мешках: под Николаевом уничтожили штаб с советниками НАТО

Прилет по району расположения штаба воинской части МВД Украины в Николаевской области мог уничтожить советников НАТО. Подполковник запаса Иванников отметил, что иностранные специалисты являются негласными руководителями таких штабов.

Источник: Аргументы и факты

В Николаевской области нанесли удар по району расположения штаба воинской части МВД Украины. По словам советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидата исторических наук, подполковника запаса Олега Иванникова, в момент удара там могли находиться военные советники НАТО.

«В большинстве случаев, когда ВС РФ наносят удар по штабам противника, погибают иностранные специалисты, которые и являются негласными руководителями этих штабов. Уничтожение штаба под Николаевом свидетельствует о том, что на Запад в пластмассовых коробках поедут военспецы, которые бесславно окончили свой жизненный путь на русской земле», — сказал он в беседе с корреспондентом aif.ru.

Иванников подчеркнул, что уничтожение военных специалистов НАТО, которые находятся в зоне СВО, является приоритетной задачей российских вооружённых сил.

«Специальным службам в ближайшее время предстоит отслеживать в информационном пространстве похоронные комментарии, которые будут публиковаться в западных СМИ. Европейские специалисты имеют большой опыт совершения диверсионных действий по отношению к Российской Федерации в отношении Российской Федерации и будут уничтожаться всеми доступными. способами, которые позволяют российские средства вооружения», — добавил он.

Ранее о прилете в район расположения штаба воинской части МВД Украины в Николаевской области сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше