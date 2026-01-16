«В большинстве случаев, когда ВС РФ наносят удар по штабам противника, погибают иностранные специалисты, которые и являются негласными руководителями этих штабов. Уничтожение штаба под Николаевом свидетельствует о том, что на Запад в пластмассовых коробках поедут военспецы, которые бесславно окончили свой жизненный путь на русской земле», — сказал он в беседе с корреспондентом aif.ru.
Иванников подчеркнул, что уничтожение военных специалистов НАТО, которые находятся в зоне СВО, является приоритетной задачей российских вооружённых сил.
«Специальным службам в ближайшее время предстоит отслеживать в информационном пространстве похоронные комментарии, которые будут публиковаться в западных СМИ. Европейские специалисты имеют большой опыт совершения диверсионных действий по отношению к Российской Федерации в отношении Российской Федерации и будут уничтожаться всеми доступными. способами, которые позволяют российские средства вооружения», — добавил он.
Ранее о прилете в район расположения штаба воинской части МВД Украины в Николаевской области сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.