Reuters: у Киева осталось около половины необходимой городу электроэнергии

Ранее 16 января сообщалось, что в Киеве четвертые сутки продолжаются экстренные отключения света. Проблемы с подачей электроэнергии в городе и области начались с конца 2025 года. Девятого января Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть Киев.