Reuters: у Киева осталось около половины необходимой городу электроэнергии

В распоряжении властей Киева есть только около 50% необходимой городу электроэнергии, пишет Reuters со ссылкой на мэра столицы Украины Виталия Кличко.
«В столице Украины Киеве имеется только около половины необходимого количества электроэнергии, заявил мэр Виталий Кличко. Киеву требуется 1700 мегаватт электроэнергии для обеспечения работы служб для 3,6 миллиона жителей», — сказано в материале.
По словам Виталия Кличко, нынешний энергетический кризис является наиболее сложной проблемой Киева за почти четыре года.
Ранее 16 января сообщалось, что в Киеве четвертые сутки продолжаются экстренные отключения света. Проблемы с подачей электроэнергии в городе и области начались с конца 2025 года. Девятого января Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть Киев.