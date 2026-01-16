В Салехарде объявили, где перекроют дороги в Крещение

Согласно опубликованной информации, с 9 до 12 часов 19 января будет закрыт для транспорта участок улицы Свердлова от пересечения с Карла Маркса до Некрасова. В это же время ограничат проезд по улице Карла Маркса от перекрестка со Свердлова до пересечения с улицей Республики, а также по улице Республики — от Карла Маркса до переулка Спорта. Кроме того, перекроют улицу Мирюгина от пересечения с улицей Республики до улицы Набережная в районе лодочной станции.