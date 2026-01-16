В Салехарде объявили, где перекроют дороги в Крещение

В Салехарде перекроют дороги из-за мероприятий, посвященных Крещению Господня.
В Салехарде (ЯНАО) предупредили о перекрытии нескольких участков дорог в связи с празднованием Крещения Господня. Ограничения движения будут действовать с 18 по 19 января на ключевых улицах центральной части города и вблизи храмов и мест проведения праздничных мероприятий. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии.
Согласно опубликованной информации, с 9 до 12 часов 19 января будет закрыт для транспорта участок улицы Свердлова от пересечения с Карла Маркса до Некрасова. В это же время ограничат проезд по улице Карла Маркса от перекрестка со Свердлова до пересечения с улицей Республики, а также по улице Республики — от Карла Маркса до переулка Спорта. Кроме того, перекроют улицу Мирюгина от пересечения с улицей Республики до улицы Набережная в районе лодочной станции.
Отдельные ограничения введут уже с вечера воскресенья. С 14 часов 18 января до 19 часов 19 января нельзя будет проехать по участку в районе остановочного комплекса «Храм Петра и Павла» — на пересечении улиц Нога — Свердлова, а также на отрезке Ленина — Некрасова. Еще один временный запрет на движение вводится в ночь на Крещение. С 22 часов 18 января до 4 часов 19 января перекроют участок улицы Арктическая — от пересечения с улицами Губкина и Матросова до дома № 20.
Изменения в схеме движения вводятся для обеспечения безопасности участников крестных ходов и горожан, которые придут на богослужения и традиционные крещенские купания. В администрации Салехарда обратились к автовладельцам с просьбой заранее планировать поездки и выбирать объездные маршруты.
Как сообщало URA.RU ранее, в Салехарде перекрывали улицы вблизи храмов в честь Рождественских богослужений 6 и 7 января. В частности, временное перекрытие коснулось участков улиц Арктическая и Свердлова.