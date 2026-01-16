В России увеличат единовременное пособие при рождении ребёнка

Как пояснили в пресс-службе Минтруда, запланирована индексация более 40 видов пособий и компенсаций. Размер повышения будет определяться исходя из фактического индекса потребительских цен, зафиксированного по итогам предыдущего, 2025 года. Соответствующий проект правительственного постановления уже представлен для проведения процедуры общественного обсуждения.
Ранее сообщалось, что размер материнского капитала в России будет повышен с 1 февраля. Материнский капитал на первого ребёнка вырастет на 38 тысяч рублей, достигнув суммы в 729 тысяч рублей. Если семья уже получала эту выплату при рождении первенца, то при появлении второго ребёнка ей будет положена доплата в размере более 234 тысяч рублей.
