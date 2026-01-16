В России увеличат единовременное пособие при рождении ребёнка

Ранее сообщалось, что размер материнского капитала в России будет повышен с 1 февраля. Материнский капитал на первого ребёнка вырастет на 38 тысяч рублей, достигнув суммы в 729 тысяч рублей. Если семья уже получала эту выплату при рождении первенца, то при появлении второго ребёнка ей будет положена доплата в размере более 234 тысяч рублей.