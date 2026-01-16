Ричмонд
Айза отправила «сыночку-корзиночку» к отцу: подросток полетит в Москву один

Айза-Лилуна Ай проводила 15-летнего Сэма к отцу в Москву.

Источник: Комсомольская правда

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай лично проводила 15-летнего сына Сэма в Москву к отцу. Об этом сообщает Super, ссылаясь на соцсети звезды.

Мать с гордостью отметила, что ее сын, которому в этом году исполнится 16 лет, уже достаточно взрослый, чтобы лететь самостоятельно. В шутку Айза назвала его «сыночка-корзиночка».

Подросток совершенно не обиделся на такой юмор. Напротив, в конце трогательной сцены проводов он обнял свою маму. Вскоре юноша прибудет в Москву к своему отцу Алексею Долматову, более известному как рэпер Гуф.

Напомним, что в октябре 2025 года Айза-Лилуна Ай согласилась выйти замуж за челябинца Степана Кузьменко. Молодой человек сделал предложение во время съемок в телешоу «Ставка на любовь».

Как тогда отмечал Степан, их отношения на тот момент длились уже десять месяцев. Он уверенно заявил о своем желании прожить с Айзой всю жизнь, назвав ее самой лучшей, красивой и мудрой женщиной.