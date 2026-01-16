Турция приостанавливает транзит судов через Дарданеллы: в чем причина

16 января 2026 года в Турции было приостановлено движение судов через пролив Дарданеллы. Как сообщили в Генеральном управлении береговой охраны Турции, транзит был ограничен в связи с техническими неполадками у сухогруза Boston Beacon.
Сухогруз длиной 274 метра двигался под флагом Мозамбика из египетского Порт-Саида в Ялову и в какой-то момент у него повредился генератор, дальнейшее его продвижение стало невозможным.
В итоге с 15:45 по московскому времени транзит судов с юга на север оказался заблокированным. На данный момент в очереди на проход через пролив находится около 25 судов. Из-за затора в Дарданеллах судоходство в одном направлении временно ограничено, что приводит к задержкам и сбоям в графике.
Отметим, что Дарданеллы — ключевая водная артерия, соединяющая Эгейское и Мраморное море, является одним из самых загруженных водных путей в мире. Пролив служит важным транспортным узлом для кораблей, курсирующих между Черным и Средиземным морем, и любые задержки в его работе оказывают значительное влияние на международную судоходную логистику.
Ранее KP.RU сообщал, что американские власти вновь задержали танкер, связанный с Венесуэлой, ставший шестым по счету за последнее время.