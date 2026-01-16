Ричмонд
Турция приостанавливает транзит судов через Дарданеллы: в чем причина

Транзит через Дарданеллы ограничен из-за поломки судна из Мозамбика.

Источник: Комсомольская правда

16 января 2026 года в Турции было приостановлено движение судов через пролив Дарданеллы. Как сообщили в Генеральном управлении береговой охраны Турции, транзит был ограничен в связи с техническими неполадками у сухогруза Boston Beacon.

Сухогруз длиной 274 метра двигался под флагом Мозамбика из египетского Порт-Саида в Ялову и в какой-то момент у него повредился генератор, дальнейшее его продвижение стало невозможным.

В итоге с 15:45 по московскому времени транзит судов с юга на север оказался заблокированным. На данный момент в очереди на проход через пролив находится около 25 судов. Из-за затора в Дарданеллах судоходство в одном направлении временно ограничено, что приводит к задержкам и сбоям в графике.

Отметим, что Дарданеллы — ключевая водная артерия, соединяющая Эгейское и Мраморное море, является одним из самых загруженных водных путей в мире. Пролив служит важным транспортным узлом для кораблей, курсирующих между Черным и Средиземным морем, и любые задержки в его работе оказывают значительное влияние на международную судоходную логистику.

Ранее KP.RU сообщал, что американские власти вновь задержали танкер, связанный с Венесуэлой, ставший шестым по счету за последнее время.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше