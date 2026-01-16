Настю Ивлееву заподозрили в беременности: поводом стало обычное видео с кухни

Настя Ивлеева спровоцировала слухи о беременности своим новым видео, в котором внимание подписчиков привлекли изменения в её внешности. Подробностями делится Super.
В ролике супруг Насти, Филипп Бегак, готовил для неё пельмени. Однако зрителей заинтересовал не кулинарный процесс, а фигура самой блогерши.
Фото: кадр видео в соцсетях Насти Ивлеевой.
Подписчики предположили, что Ивлеева может ожидать ребёнка. В комментариях пользователи начали поздравлять звезду с возможным пополнением, оставив без внимания сам контент видео. Ивлеева при этом слухи никак не комментировала, не утолив любопытство подписчиков.
Стоит отметить, что в последнее время Ивлеева пытается показать публике свои изменения. Она кардинально сменила имидж, вернувшись к светлому цвету волос, который комментировала как «возвращение на светлую сторону».
Также Ивлеева активно делится с аудиторией своим новым увлечением — чтением. Звезда рассказывает о книгах и даже оформила читательский билет в библиотеку, демонстрируя серьёзные перемены в жизни.