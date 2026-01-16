Доктор Мясников упал во время съёмок со словами «у меня что-то сломалось»

Доктор Мясников упал с тренажёра. Видео © Telegram/ ДОКТОР МЯСНИКОВ.
Несколько неудачных попыток подпрыгнуть привели к тому, что он решил встать на баланс-борд, но не удержал равновесие и упал. Врач, сидя на полу, с юмором показал, что от одного из джамперов отлетела деталь.
«Основной принцип долголетия — не будь дураком. Таким, как я. Целее будешь», — пошутил Мясников.
Ранее доктор Мясников рассказал россиянам о продуктах, которые должны быть в рационе каждого человека. Включить в своё ежедневное меню стоит квашеную капусту. Этот продукт, который можно употреблять в любое время, является ценным дополнением к питанию.
