Доктор Мясников упал во время съёмок со словами «у меня что-то сломалось»

Врач и телеведущий Александр Мясников попал в забавную ситуацию во время съёмок программы «Доктор Мясников», когда тестировал спортивное оборудование. В своём телеграм-канале он поделился видео, на котором пытается использовать джампера — ходули для высоких прыжков.

Источник: Life.ru

Доктор Мясников упал с тренажёра. Видео © Telegram/ ДОКТОР МЯСНИКОВ.

Несколько неудачных попыток подпрыгнуть привели к тому, что он решил встать на баланс-борд, но не удержал равновесие и упал. Врач, сидя на полу, с юмором показал, что от одного из джамперов отлетела деталь.

«Основной принцип долголетия — не будь дураком. Таким, как я. Целее будешь», — пошутил Мясников.

Ранее доктор Мясников рассказал россиянам о продуктах, которые должны быть в рационе каждого человека. Включить в своё ежедневное меню стоит квашеную капусту. Этот продукт, который можно употреблять в любое время, является ценным дополнением к питанию.

