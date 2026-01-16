Польский историк сообщил о возможном прорыве в поисках Янтарной комнаты

По словам исследователя, в ходе разведочных работ буровая техника наткнулась на бетонную конструкцию на глубине примерно четырёх метров. Делинговский предположил, что это может быть перекрытие военного бункера, построенного в период Второй мировой войны. Он пояснил, что преграда состояла из чередующихся слоёв бетона и изоляционного материала, аналогичного тем, что использовались в военных сооружениях той эпохи. Для первичного изучения объекта в пробуренное отверстие были опущены специальные видеокамеры и миниатюрный детектор.
«Исследователь связывает это открытие с архивными упоминаниями о военных складах, принадлежавших подразделениям войск СС. Делинговский не исключил возможности, что именно здесь может находиться часть похищенного сокровища — Янтарной комнаты, вывезенной из Кёнигсберга (ныне Калининград) во время боевых действий», — сообщает радиостанция RMF FM.
Янтарная комната представляет собой уникальный памятник декоративно-прикладного искусства XVIII века, созданный в Пруссии в начале 1700-х годов. Панели из янтаря, золочёной резьбы и зеркал были изготовлены для прусского короля Фридриха I, а в 1716 году подарены российскому императору Петру I. Сначала комната была установлена в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге, а затем перенесена в Екатерининский дворец в Царском Селе.
К началу XX века она считалась одной из главных художественных достопримечательностей Российской империи и получила неофициальное название восьмого чуда света. Во время Великой Отечественной войны в 1941 году немецкие войска демонтировали Янтарную комнату и вывезли её в Кёнигсберг. Последний раз её видели в 1944 году, а после штурма города Красной армией следы комнаты были окончательно утрачены.
Ранее сообщалось, что старинная карта, похищенная немецкими войсками из российского музея в период Великой Отечественной войны, была возвращена на родину благодаря частному меценату. Речь идёт о Карте Ингерманландии 1676 года, изданной в 1827 году.
