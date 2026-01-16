Польский историк сообщил о возможном прорыве в поисках Янтарной комнаты

По словам исследователя, в ходе разведочных работ буровая техника наткнулась на бетонную конструкцию на глубине примерно четырёх метров. Делинговский предположил, что это может быть перекрытие военного бункера, построенного в период Второй мировой войны. Он пояснил, что преграда состояла из чередующихся слоёв бетона и изоляционного материала, аналогичного тем, что использовались в военных сооружениях той эпохи. Для первичного изучения объекта в пробуренное отверстие были опущены специальные видеокамеры и миниатюрный детектор.