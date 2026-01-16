Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польский историк сообщил о возможном прорыве в поисках Янтарной комнаты

В Польше исследователь сообщил о возможном прогрессе в многолетних поисках утраченной Янтарной комнаты. О находке в районе населённого пункта Дземяны рассказал польский историк и бывший моряк Ян Делинговский.

Источник: Life.ru

По словам исследователя, в ходе разведочных работ буровая техника наткнулась на бетонную конструкцию на глубине примерно четырёх метров. Делинговский предположил, что это может быть перекрытие военного бункера, построенного в период Второй мировой войны. Он пояснил, что преграда состояла из чередующихся слоёв бетона и изоляционного материала, аналогичного тем, что использовались в военных сооружениях той эпохи. Для первичного изучения объекта в пробуренное отверстие были опущены специальные видеокамеры и миниатюрный детектор.

«Исследователь связывает это открытие с архивными упоминаниями о военных складах, принадлежавших подразделениям войск СС. Делинговский не исключил возможности, что именно здесь может находиться часть похищенного сокровища — Янтарной комнаты, вывезенной из Кёнигсберга (ныне Калининград) во время боевых действий», — сообщает радиостанция RMF FM.

Янтарная комната представляет собой уникальный памятник декоративно-прикладного искусства XVIII века, созданный в Пруссии в начале 1700-х годов. Панели из янтаря, золочёной резьбы и зеркал были изготовлены для прусского короля Фридриха I, а в 1716 году подарены российскому императору Петру I. Сначала комната была установлена в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге, а затем перенесена в Екатерининский дворец в Царском Селе.

К началу XX века она считалась одной из главных художественных достопримечательностей Российской империи и получила неофициальное название восьмого чуда света. Во время Великой Отечественной войны в 1941 году немецкие войска демонтировали Янтарную комнату и вывезли её в Кёнигсберг. Последний раз её видели в 1944 году, а после штурма города Красной армией следы комнаты были окончательно утрачены.

Ранее сообщалось, что старинная карта, похищенная немецкими войсками из российского музея в период Великой Отечественной войны, была возвращена на родину благодаря частному меценату. Речь идёт о Карте Ингерманландии 1676 года, изданной в 1827 году.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.