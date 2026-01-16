В Минтруде раскрыл, сколько составит маткапитал на первого ребенка

Размер материнского капитала в России с 1 февраля 2026 года будет проиндексирован: выплата на первого ребенка вырастет почти до 729 тысяч рублей, на двух детей — до 963 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России. Индексация затронет семьи, в которых дети родились как до, так и после указанной даты, при условии, что право на меру господдержки уже возникло либо возникнет в дальнейшем.