В Минтруде раскрыл, сколько составит маткапитал на первого ребенка

При рождении второго — семья, которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит более 234 тысяч.
Размер материнского капитала в России с 1 февраля 2026 года будет проиндексирован: выплата на первого ребенка вырастет почти до 729 тысяч рублей, на двух детей — до 963 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России. Индексация затронет семьи, в которых дети родились как до, так и после указанной даты, при условии, что право на меру господдержки уже возникло либо возникнет в дальнейшем.
«Сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тысячи рублей до 729 тысяч рублей (728 921,9 рублей). При рождении второго — семья, которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит более 234 тысяч (234 321,23 рублей)», — говорится в сообщении. В Минтруде подчеркнули, что перерасчет будет произведен автоматически, обращаться для этого в органы соцзащиты или Пенсионный фонд не требуется.
В пресс-службе уточнили, что в случае, если семья не оформляла материнский капитал при рождении первого ребенка, сертификат при появлении второго составит 963 тысячи рублей. Это более чем на 51 тысячу рублей выше действующего сейчас уровня. Деньги по-прежнему можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии матери или адаптацию и социальную интеграцию детей-инвалидов. Конкретный перечень направлений сохранится, но сумма, доступная для использования по каждому из них, вырастет пропорционально индексации.
Госдуме внесено предложение разрешить направлять средства материнского капитала на оплату семейных поездок по России. Инициатива предполагает возможность использования маткапитала для организации путешествий по стране, включающих экскурсионные и образовательные программы. Как отмечает Life.ru, партия «Новые люди» обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением расширить перечень направлений, по которым могут расходоваться средства материнского капитала.