Патронный завод в Литве запустил две новые линии производства США и ФРГ

В Литве на патронном заводе запустили две новые технологические линии с ипользованием оборудования из США и Германии. Об этом заявили в литовском Минфине, ведомству принадлежат 100% акций военного завода.
Предприятие является единственным в странах Балтии, где производят боеприпасы к стрелковому оружию. Находится оно в деревушке Гирайт под Каунасом.
Оборудование производства США по визуальному контролю продукции снизит риск человеческой ошибки и улучшит качество изделий. Машины по сбору патронных лент, поставленные Германией, позволят расширить ассортимент изделий, выпускаемых заводом.
Продукцию военного предприятия используют армия, структуры НАТО, службы правопорядка и гражданские лица, имеющие право на ношение оружия. Часть изделий идет на экспорт.
Ранее стало известно о кратном росте в РФ выпуска вооружений для армии.