Минтруд сообщил, сколько составит маткапитал на первого ребенка с 1 февраля

Размер материнского капитала с 1 февраля увеличится и достигнет почти 729 тысяч рублей. Это означает, что каждая мама получит более 38 тысяч рублей сверху к текущей сумме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда России.
— При рождении второго ребенка семья, которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит более 234 тысяч (234 321,23 рублей), — передает сообщение ведомства РИА Новости.
Президент России Владимир Путин сообщил, что с1 января 2026 года выплата работодателя для сотрудника в случае рождении ребенка, которая облагается налогами на доходы физических лиц и страховыми взносами, выросла до одного миллиона рублей.
Глава государства также рассказал, что России е запланировано внедрение новых мер поддержки семей с детьми, включая семейные выплаты. При этом Путин поручил поддерживать не только материнство, но и «вовлеченное» отцовство.
Заместитель председателя комиссии по демографии и защите семьи Общественной палаты России Наталья Москвитина поддержала инициативу о введении декретного отпуска с первого триместра беременности.