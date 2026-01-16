Верховный суд: брак с гражданином РФ не препятствует выдворению иностранца

Заключение брака иностранцем с гражданином России не будет освобождать от миграционных мер. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РФ.
«Наличие семьи не освобождает иностранного гражданина от применения мер миграционного контроля», — говорится в заявлении.
Представители Верховного суда подчеркнули, что факт заключения брака с российским гражданином не будет препятствовать выдворению иностранца из страны.
Ведомство привело в пример инцидент с жалобой гражданки Украины, которая требовала отменить решение ФСИН о нежелательности ее пребывания в РФ.
Первая и апелляционная инстанции отказали женщине в просьбе, после чего решение было отменено кассацией, поскольку к тому времени гражданка Украины уже вступила в брак с россиянином. Позднее Верховный суд оставил в силе решение инстанций.
Ранее KP.RU сообщал, что в Госдуме РФ рассмотрят законопроект, обязывающий мигрантов проходить медобследование в течение месяца после приезда в Россию.