В Ростове легковой автомобиль сбил 16-летнего пешехода

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 15 января возле дома № 156 на улице 1-й Конной Армии. 56-летний водитель на автомобиле «Лада Гранта», по предварительным данным, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по «зебре». В результате ДТП 16-летний пешеход получил травмы.