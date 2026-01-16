Ричмонд
В Ростове легковой автомобиль сбил 16-летнего пешехода

В донской столице несовершеннолетний пешеход попал под колеса машины на «зебре».

Источник: Комсомольская правда

В Ростове автомобиль сбил 16-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 15 января возле дома № 156 на улице 1-й Конной Армии. 56-летний водитель на автомобиле «Лада Гранта», по предварительным данным, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по «зебре». В результате ДТП 16-летний пешеход получил травмы.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и напоминают водителям снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам.

