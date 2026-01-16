Минтруд: более 40 различных выплат будут проиндексированы в РФ с 1 февраля

В 2026 году коэффициент индексации установлен на уровне 1,056.
С 1 февраля 2026 года в России более 40 видов социальных выплат, пособий и компенсаций будут увеличены на 5,6%. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда России. Ведомство уточнило, что индексация коснется федеральных выплат и будет проведена по всей стране одновременно.
«С 1 февраля 2026 года более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год», — говорится в сообщении. В министерстве подчеркнули, что в 2026 году коэффициент индексации установлен на уровне 1,056. Это означает, что все подпадающие под индексацию выплаты вырастут на 5,6%.
Минтруд уточнил, что повышение затронет широкий перечень мер поддержки. В него входят федеральные социальные выплаты отдельным категориям граждан, пособия и компенсации, которые полагаются семьям с детьми, людям с инвалидностью, ветеранам, пострадавшим в результате техногенных и радиационных аварий, а также ряд ежемесячных денежных выплат.
С 1 февраля в России будет проиндексирован размер материнского капитала. Выплата на первого ребенка увеличится до почти 729 тыс. рублей, на двух детей — до 963 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда. По данным ведомства, сумма материнского капитала для семей с одним ребенком возрастет более чем до 38,6 тыс. рублей по сравнению с текущим уровнем, а для семей с двумя детьми — более чем до 51 тыс. рублей, передает «Царьград».