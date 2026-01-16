Минтруд: более 40 различных выплат будут проиндексированы в РФ с 1 февраля

С 1 февраля в России будет проиндексирован размер материнского капитала. Выплата на первого ребенка увеличится до почти 729 тыс. рублей, на двух детей — до 963 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда. По данным ведомства, сумма материнского капитала для семей с одним ребенком возрастет более чем до 38,6 тыс. рублей по сравнению с текущим уровнем, а для семей с двумя детьми — более чем до 51 тыс. рублей, передает «Царьград».