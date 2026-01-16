Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев доложил Путину о выполнении задачи по комплектованию войск в 2025 году

Задача по комплектованию российских войск военнослужащими по контракту, которую поставили на 2025 год, выполнена. Об этом в пятницу, 16 января, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Задача по комплектованию российских войск военнослужащими по контракту, которую поставили на 2025 год, выполнена. Об этом в пятницу, 16 января, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

— Два слова об итогах предыдущего года. Та задача, которая была поставлена верховным главнокомандующим (президентом России Владимиром Путиным — прим. «ВМ»), выполнена, — рассказал Медведев на совещании по вопросам комплектования войск беспилотных систем.

Он отметил, что в прошедшем году контракты о прохождении военной службы с Министерством обороны России заключили 422 704 человека, еще 32 тысячи человек стали добровольцами, передает канал Медведева в мессенджере MAX.

30 декабря 2025 года Владимир Путин подписал указ о призыве в 2026 году людей, которые подписали контракт о пребывании в резерве вооруженных сил, на специальные сборы. Цель этих сборов заключается в охране важных государственных и жизненно необходимых объектов. Российский лидер поручил правительству составить перечень таких объектов, а Министерству обороны — список воинских частей, обеспечивающих проведение спецсборов.

Днем ранее Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году. Согласно документу, в этом году планируется набрать 261 тысячу новобранцев.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше