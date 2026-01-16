Медведев доложил Путину о выполнении задачи по комплектованию войск в 2025 году

30 декабря 2025 года Владимир Путин подписал указ о призыве в 2026 году людей, которые подписали контракт о пребывании в резерве вооруженных сил, на специальные сборы. Цель этих сборов заключается в охране важных государственных и жизненно необходимых объектов. Российский лидер поручил правительству составить перечень таких объектов, а Министерству обороны — список воинских частей, обеспечивающих проведение спецсборов.