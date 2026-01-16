В России проиндексируют более 40 пособий и компенсаций с 1 февраля

В России проиндексируют на 5,6% более 40 выплат, пособий и компенсаций, это произойдет 1 февраля, сообщает министерство труда и соцзащиты.
По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, в частности, сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка вырастет более чем на 38,6 тысячи рублей. При этом почти до 28,5 тысячи рублей увеличится пособие при рождении ребенка, около 76,5 тысячи рублей составят ежемесячные выплаты героям труда и женщинам со званиями «Мать-Героиня».
«Также будут проиндексированы выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, пособие по уходу за ребенком, ежемесячная страховая выплата, пособие по безработице и другие меры социальной поддержки», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% с апреля 2026 года.