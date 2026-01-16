В России проиндексируют более 40 пособий и компенсаций с 1 февраля

По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, в частности, сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка вырастет более чем на 38,6 тысячи рублей. При этом почти до 28,5 тысячи рублей увеличится пособие при рождении ребенка, около 76,5 тысячи рублей составят ежемесячные выплаты героям труда и женщинам со званиями «Мать-Героиня».