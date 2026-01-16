Стало известно, где в России появятся первые беспилотные поезда: тестировать их будут на четырех направлениях

Минтранс России сообщил, что на Октябрьской, Калининградской, Московской и Свердловской железных дорогах будут постепенно внедрять беспилотные поезда. Эти данные были представлены на выставке беспилотных транспортных средств в Москве.
28 августа 2024 года РЖД запустили первый беспилотный поезд «Ласточка» для пассажирских перевозок на Московском центральном кольце (МЦК). Поезд управляется автоматически, но машинист остается в кабине, чтобы открывать и закрывать двери во время посадки и высадки пассажиров.
Минтранс сообщил, что беспилотный поезд «Ласточка» проехал уже более 150 тыс. километров. Внедрение беспилотных поездов происходит постепенно на указанных железных дорогах. По информации министерства, использование таких поездов позволит сократить до 450 рабочих мест в сфере железнодорожного транспорта.
Ранее KP.RU сообщил, что уже в 2026 году на южных маршрутах (в Анапу и Адлер) появятся новые купейные вагоны увеличенного габарита.