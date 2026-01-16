Стало известно, где в России появятся первые беспилотные поезда: тестировать их будут на четырех направлениях

28 августа 2024 года РЖД запустили первый беспилотный поезд «Ласточка» для пассажирских перевозок на Московском центральном кольце (МЦК). Поезд управляется автоматически, но машинист остается в кабине, чтобы открывать и закрывать двери во время посадки и высадки пассажиров.