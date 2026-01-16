Сотрудник «Атомстройэкспорта» Щербак отпущен под подписку о невыезде

Возбуждено уголовное дело по статье 282.3 УК РФ. Щербак обвиняется в финансировании экстремистской деятельности. Он переводил деньги на счета иностранной экстремистской организации.
В управлении ФСБ России по Нижегородской области уточнили, что в рамках расследования были проведены обыски по месту жительства и работы обвиняемого. Изъяты компьютер и средства связи.
Ранее KP.RU писал, что уже осужденный на 12 лет бывший руководитель одного из подразделений «Росатома» Геннадий Сахаров арестован по новому уголовному делу. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.