Сотрудник «Атомстройэкспорта» Щербак отпущен под подписку о невыезде

Михаил Щербак обвиняется в финансировании экстремизма.

Источник: Комсомольская правда

Сотруднику компании «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом») Михаилу Щербаку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательстве о надлежащем поведении. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 282.3 УК РФ. Щербак обвиняется в финансировании экстремистской деятельности. Он переводил деньги на счета иностранной экстремистской организации.

В управлении ФСБ России по Нижегородской области уточнили, что в рамках расследования были проведены обыски по месту жительства и работы обвиняемого. Изъяты компьютер и средства связи.

Ранее KP.RU писал, что уже осужденный на 12 лет бывший руководитель одного из подразделений «Росатома» Геннадий Сахаров арестован по новому уголовному делу. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.