Россиян предупредили о последствиях поздних тренировок

Заниматься спортом перед сном — не самая лучшая идея, так как тренировки могут помещать расслабиться и уснуть. Об этом «Газете.Ru» сообщил тренер-нутрициолог Юрий Брабечан.
«Когда вы интенсивно тренируетесь вечером, в организме запускается каскад физиологических реакций. Повышаются пульс и давление, растет уровень кортизола, температура тела. Центральная нервная система переходит в возбужденное состояние. Все эти процессы могут серьезно мешать уснуть и снижать качество сна», — предупредил эксперт.
Тренер уточнил, что оптимальное время для завершения тренировки — за 1,5−3 часа до сна. При этом лучше выбирать спокойные виды нагрузки, растяжки, а после занятий принять теплый душ.
Ранее Москва 24 рассказала, на что нужно обратить внимание людям старше 40 лет, которые хотят начать регулярно заниматься спортом. Даже если человек не чувствует проблем со здоровьем, перед началом любых занятий следует пройти базовую диспансеризацию. Важно, чтобы все основные показатели здоровья были в норме. Особенно это касается работы сердечно-сосудистой системы и легких.