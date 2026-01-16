Россиян предупредили о последствиях поздних тренировок

Ранее Москва 24 рассказала, на что нужно обратить внимание людям старше 40 лет, которые хотят начать регулярно заниматься спортом. Даже если человек не чувствует проблем со здоровьем, перед началом любых занятий следует пройти базовую диспансеризацию. Важно, чтобы все основные показатели здоровья были в норме. Особенно это касается работы сердечно-сосудистой системы и легких.