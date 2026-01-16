В Казахстане вынесли приговор россиянке, пытавшейся продать почку

В Казахстане вынесли приговор россиянке за попытку продать собственную почку. Об этом сообщили в пресс-службе Павлодарского областного суда.
Согласно материалам уголовного дела, покупателя гражданка РФ нашла в 2024 году в мессенджере Telegram. Продать почку женщина согласилась за $50 тыс. (почти 3,9 млн рублей). Через несколько месяцев россиянка приехала в Павлодар на операцию, прошла медосмотр и получила предоплату в 5 млн тенге (760 тыс. рублей). На операцию женщина не попала, так как ее задержали полицейские.
Ей предъявили обвинение в покушении на незаконную продажу органа живого лица (ст. 24 ч. 3, ст. 116 ч. 1 УК РК). Свою вину подсудимая признала.
Суд учел раскаяние и наличие у женщины малолетних детей. Ей было назначено 10 месяцев лишения свободы. Из-под стражи фигурантку освободили, приняв во внимание время, которое она провела под стражей.
