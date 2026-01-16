Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Деревянные церкви Руси: В Архангельске уже начались крещенские морозы

Архангельская земля — заповедник ускользающей красоты. Здесь, под низким северным небом, стоят уникальные памятники — деревянные церкви, последние страницы живой летописи русского зодчества. От грандиозных многоглавых храмов в музее «Малые Корелы» до скромных часовен в забытых деревнях — каждая постройка рассказывает свою историю. История веры, ремесла и невероятной гармонии человека с природой. Это архитектура, которая не противопоставляет себя ландшафту, а вырастает из него, становясь его органичной частью.

9

Архангельская земля — заповедник ускользающей красоты. Здесь, под низким северным небом, стоят уникальные памятники — деревянные церкви, последние страницы живой летописи русского зодчества.

От грандиозных многоглавых храмов в музее «Малые Корелы» до скромных часовен в забытых деревнях — каждая постройка рассказывает свою историю. История веры, ремесла и невероятной гармонии человека с природой. Это архитектура, которая не противопоставляет себя ландшафту, а вырастает из него, становясь его органичной частью.