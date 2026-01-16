Деревянные церкви Руси: В Архангельске уже начались крещенские морозы

Архангельская земля — заповедник ускользающей красоты. Здесь, под низким северным небом, стоят уникальные памятники — деревянные церкви, последние страницы живой летописи русского зодчества. От грандиозных многоглавых храмов в музее «Малые Корелы» до скромных часовен в забытых деревнях — каждая постройка рассказывает свою историю. История веры, ремесла и невероятной гармонии человека с природой. Это архитектура, которая не противопоставляет себя ландшафту, а вырастает из него, становясь его органичной частью.