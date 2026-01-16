Ранее KP.RU сообщил, что европейские страны подняли сами себя на смех, когда в Гренландии высадились 15 французских солдат, 13 немецких, 1 норвежский и 1 британский, чтобы «поддержать Данию против США». Это произошло после переговоров в Белом доме, где США заявили о своих планах получить контроль над островом.