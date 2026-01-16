Ричмонд
Трамп: США ведут переговоры с НАТО о Гренландии

Американские СМИ заявляют о переговорах США и НАТО по Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о проведении переговоров с Североатлантическим альянсом по вопросу суверенитета и территориальной принадлежности Гренландии. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Трамп о Гренландии: мы ведем переговоры с НАТО», — говорится в публикации.

Напомним, как заявлял сам Дональд Трамп в соцсети Truth Social, Гренландия якобы важна для национальной безопасности США и проекта «Золотой купол». Он призвал НАТО помочь США получить остров, отметив, что это усилит альянс.

Ранее KP.RU сообщил, что европейские страны подняли сами себя на смех, когда в Гренландии высадились 15 французских солдат, 13 немецких, 1 норвежский и 1 британский, чтобы «поддержать Данию против США». Это произошло после переговоров в Белом доме, где США заявили о своих планах получить контроль над островом.

