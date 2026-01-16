В Молдове снегопады немного утихомирятся, а морозы до минус 15 продолжат трещать: Синоптики предупредили, что риск гололедицы сохраняется и рассказали, когда потеплеет

В ближайшие дни в стране сохранится холодная погода под влиянием антициклона из Восточной Европы. Осадков не ожидается, однако риск гололедицы остаётся.
По данным Гидрометеослужбы, в выходные и в понедельник днём будет от −10 до −5 градусов, ночью — от −18 до −13. С вторника ожидается небольшое потепление.
Теперь по регионам.
В Кишиневе 17 января днем днём −7 градусов, максимальные порывы ветра 32 км/час. Ночью до минус 15−12, однако ощущаться будет как минус 17. Если собираетесь гулять ночью — одевайтесь.
В прошлом году в этот день в столице было +9 днем и около 0 ночью. Вот это разница!
На юге Молдовы днем минус 5, ночью — минус 13. Переменная облачность.
На севере страны днем минус 10, ночью — минус 18. Тоже будет проглядывать солнце.
Напомним, что ночь с 15 на 16 января была самой холодной этой зимой — минус 19 на севере Молдовы.
