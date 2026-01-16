В Ростове 95-летней пенсионер чуть не погиб из-за электрической грелки

Пламя занялось в доме на улице Можайской, в квартире на 8-м этаже. Пенсионер оставил на кровати электрическую грелку, которая была включена в сеть. Из-за короткого замыкания прибора загорелся матрас, а потом огонь быстро распространился по всей комнате.