Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове 95-летней пенсионер чуть не погиб из-за электрической грелки

В донской столице пожарные вынесли пожилого человека из горящей квартиры.

Источник: Комсомольская правда

В донской столице во время пожара был спасен 95-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области.

Пламя занялось в доме на улице Можайской, в квартире на 8-м этаже. Пенсионер оставил на кровати электрическую грелку, которая была включена в сеть. Из-за короткого замыкания прибора загорелся матрас, а потом огонь быстро распространился по всей комнате.

Прибывшие пожарные вынесли из горящей квартиры мужчину и передали медикам. Кроме того, им пришлось эвакуировать 20 жильцов. Пожар на площади 10 квадратных метров был ликвидирован.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!