В Ростове 95-летней пенсионер чуть не погиб из-за электрической грелки

В донской столице во время пожара был спасен 95-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области.
Пламя занялось в доме на улице Можайской, в квартире на 8-м этаже. Пенсионер оставил на кровати электрическую грелку, которая была включена в сеть. Из-за короткого замыкания прибора загорелся матрас, а потом огонь быстро распространился по всей комнате.
Прибывшие пожарные вынесли из горящей квартиры мужчину и передали медикам. Кроме того, им пришлось эвакуировать 20 жильцов. Пожар на площади 10 квадратных метров был ликвидирован.
