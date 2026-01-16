Минтруд: Свыше 40 соцвыплат проиндексируют в России с 1 февраля

Свыше 40 видов пособий, выплат и компенсаций с 1 февраля проиндексируют сразу на 5,6 процента. Это повышение рассчитывается исходя из того, насколько реально выросли цены за предыдущий год. Об этом в пятницу, 16 января, сообщили в пресс-службе Министерства труда России.