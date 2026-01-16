Минтруд: Свыше 40 соцвыплат проиндексируют в России с 1 февраля

Свыше 40 видов пособий, выплат и компенсаций с 1 февраля проиндексируют сразу на 5,6 процента. Это повышение рассчитывается исходя из того, насколько реально выросли цены за предыдущий год. Об этом в пятницу, 16 января, сообщили в пресс-службе Министерства труда России.
По словам представителей ведомства, увеличатся выплаты для родителей, ухаживающих за маленькими детьми, безработных граждан, ветеранов и людей с инвалидностью. Индексация затронет и другие виды социальной помощи.
Министерство уже подготовило соответствующий документ, который сейчас проходит обсуждение. На то, чтобы поднять эти выплаты, деньги уже заложены в федеральном бюджете на 2026, 2027 и 2028 годы, передает ТАСС.
Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект, обязывающий работодателей ежегодно индексировать зарплату сотрудников. Документ внес глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов вместе с группой парламентариев.
В 2026 году россиян ожидают значительные повышения социальных выплат и зарплат, сообщил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.