Губерниев призвал поощрить деньгами российских участников Олимпиады-2026

Телекомментатор Дмитрий Губерниев призвал поощрить деньгам российских участников Олимпиады-2026, сообщает Sport24.
Губерниев отметил, что премии могут быть выплачены не только призерам соревнований, но и всем спортсменам, представляющим страну на Играх.
Комментатор добавил, что может быть и такой вариант, при котором награды будут предоставлены исключительно призерам Олимпиады. При этом он заметил, что обсуждения подобных вопросов в текущий момент напоминают дележ шкур неубитого медведя. Губерниев резюмировал, что выплаты спортсменам будут незначительными для текущего бюджета.
Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Италии. На сегодняшний день приглашения на Игры в качестве нейтральных атлетов получили ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, а также фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.