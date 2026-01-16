Клава Кока вспомнила, как ей предлагали стать популярной в обмен на секс

«Были варианты переспать с известным человеком и стать популярной. Это было ещё задолго до того, как я попала в лейбл. В том числе, я получала сомнительные предложения от людей, которые приходили туда [в караоке]», — рассказала певица.
Звезда отметила, что работала в караоке и сталкивалась с «сомнительным контингентом», получая непристойные предложения от посетителей. Она также вспомнила, как по своей наивности пошла в гости к мужчине, который представился продюсером. Благо, он не приставал к ней.
Ранее Юлия Ковальчук встала на защиту своего мужа Алексея Чумакова. Она призналась, что её муж не принимает формулировку о «долге» в семейной жизни. По её словам, Алексей «всё делает», всегда рядом и полностью вовлечеён в семейную жизнь.
