Клава Кока вспомнила, как ей предлагали стать популярной в обмен на секс

Певица Клава Кока в эфире шоу «Что о тебе думают?» поделилась откровениями о соблазнах, с которыми ей пришлось столкнуться на пути в шоу-бизнес. Она призналась, что у неё были варианты стать известной через интимные связи, но она не воспользовалась ими.