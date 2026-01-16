Ричмонд
Клава Кока вспомнила, как ей предлагали стать популярной в обмен на секс

Певица Клава Кока в эфире шоу «Что о тебе думают?» поделилась откровениями о соблазнах, с которыми ей пришлось столкнуться на пути в шоу-бизнес. Она призналась, что у неё были варианты стать известной через интимные связи, но она не воспользовалась ими.

Источник: Life.ru

«Были варианты переспать с известным человеком и стать популярной. Это было ещё задолго до того, как я попала в лейбл. В том числе, я получала сомнительные предложения от людей, которые приходили туда [в караоке]», — рассказала певица.

Звезда отметила, что работала в караоке и сталкивалась с «сомнительным контингентом», получая непристойные предложения от посетителей. Она также вспомнила, как по своей наивности пошла в гости к мужчине, который представился продюсером. Благо, он не приставал к ней.

