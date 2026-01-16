Терапевт Калашникова рассказала, как говорить с детьми о болезнях

Детей пугают темы, связанные с болезнями и смертью, рассказала Пятому каналу поведенческий терапевт и профессиональный коуч Елена Калашникова.
По ее словам, следует избегать при ребенке пугающих подробностей заболевания, описания симптомов, неточных диагнозов, а также тревожных, непрофессиональных выводов. Такие темы могут вызвать у детей сильные страхи, которые повлекут за собой разные катастрофические мысли и сформируют зацикленность на какой-то болезни.
Калашникова подчеркнула, что больше всего это касается детей младшего возраста. Если же разговор о болезни уже состоялся, следует показать ребенку и позитивную сторону, рассказав об эффективном лечении и перспективах выздоровления.
Эксперт также отметила, что при общении с детьми категорически нельзя манипулировать своим самочувствием.
