ИПГ: Магнитная буря началась на Земле

В тот же день ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что на Солнце возникла крупная корональная дыра размером около одного миллиона километров. Корональные дыры начали появляться на светиле в большом количестве в 2025 году, что привело к резкому росту числа магнитных бурь.