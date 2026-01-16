ИПГ: Магнитная буря началась на Земле

На Земле во второй половине дня в пятницу, 16 января, началась магнитная буря и пока достигла слабого уровня G1. Об этом сообщили в пресс-службе Института прикладной геофизики (ИПГ).
— Зарегистрировано возмущение геомагнитного поля на высоких широтах, магнитная буря на Земле началась во второй половине дня. Сейчас уровень G1, слабый, — говорится в сообщении.
В ИПГ отметили, что в субботу, 17 января, вспышечная солнечная активность может варьироваться от низкой до умеренной, и допустили появление вспышек высшего класса Х, в том числе протонных, передает ТАСС.
В тот же день ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что на Солнце возникла крупная корональная дыра размером около одного миллиона километров. Корональные дыры начали появляться на светиле в большом количестве в 2025 году, что привело к резкому росту числа магнитных бурь.
12 января на Солнце произошла первая крупная вспышка класса M3.3 в 2026 году. Благодаря виду сбоку появилась возможность рассмотреть во всех деталях картину формирования вспышечных петель.