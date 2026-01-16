В РФ появятся 139 беспилотных поездов «Ласточка» до 2029 года

В России до 2029 года появятся 139 беспилотных электропоездов «Ласточка» третьего уровня автономности. Об этом говорится в материалах к выставке метродепо «Аминьевское» в Москве, где пройдет совещание по развитию автономного транспорта при участии президента РФ Владимира Путина.
«На данный момент оснащено 2 электропоезда. В период 2026—2029 гг. планируется оснастить 139 электропоездов системой автоматического управления уровня УА3», — говорится в материалах.
Первый электропоезд «Ласточка» был запущен РЖД на Московском центральном кольце в августе 2025 года. При этом машинист продолжает оставаться в кабине, контролируя передвижение и имея возможность перенять управление поездом в любой момент.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин прибыл в электродепо Московского метрополитена «Аминьевское» и осмотрел выставку гражданских беспилотных технологий. В рамках визита президенту также продемонстрируют первый в стране беспилотный поезд метро «Москва-2026».