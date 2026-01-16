В РФ появятся 139 беспилотных поездов «Ласточка» до 2029 года

В России до 2029 года появятся 139 беспилотных электропоездов «Ласточка» третьего уровня автономности. Об этом говорится в материалах к выставке метродепо «Аминьевское» в Москве, где пройдет совещание по развитию автономного транспорта при участии президента РФ Владимира Путина.