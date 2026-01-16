Путин оценил высокую эффективность пилотов боевых беспилотников ВС РФ

Срочная новость.
Президент РФ Владимир Путин заявил о высокой эффективности российских боевых дронов. Об этом президент сообщил в ходе совещания по развитию БПЛА технологий.
«Пилоты боевых дронов ВС РФ успешно громят вражескую технику», — сказал Владимир Путин. Он также отметил профессионализм военных специалистов и эффективность применения беспилотников.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше