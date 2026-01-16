Стала известна причина смерти бывшего игрока ФК «Тюмень»

Футболист Акимов умер на 46-м году жизни.
Острая сердечная недостаточность стала причиной смерти бывшего нападающего футбольного клуба «Тюмень» Дмитрия Акимова. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«Официальной причиной смерти Дмитрия Акимова стала острая сердечная недостаточность. Соответствующую информацию озвучил источник в окружении спортсмена», — уточнило издание.
По сведениям газеты «Комсомольская правда», после завершения карьеры Акимов вел скромную жизнь и злоупотреблял алкоголем. Спортсмен пережил личную трагедию, похоронив сразу после рождения первого ребенка.
Как сообщало URA.RU ранее, бывший нападающий ФК «Тюмень» Дмитрий Акимов скончался на 46-м году жизни. Информацию о смерти экс-футболиста распространила пресс-служба клуба. Там выразили соболезнования родным и близким игрока.