Стала известна причина смерти бывшего игрока ФК «Тюмень»

Как сообщало URA.RU ранее, бывший нападающий ФК «Тюмень» Дмитрий Акимов скончался на 46-м году жизни. Информацию о смерти экс-футболиста распространила пресс-служба клуба. Там выразили соболезнования родным и близким игрока.