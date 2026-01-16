Ричмонд
Путин назвал направление, где Россия заметно отстает в беспилотных технологиях

На текущий момент Россия все еще заметно отстает от других государств по ряду направлений беспилотных систем, например, в сфере пассажирских перевозок. Об этом в пятницу, 16 января, заявил президента России Владимир Путин во время совещания по развитию автономных систем.

— Например, в отдельных городах мира уже не в рамках отдельных экспериментов, а массово задействованы и перевозят пассажиров беспилотные такси, — передает слова главы государства официальный Telegram-канал Кремля.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что первое беспилотное такси может появиться в Москве в 2026 году, однако в салоне будет находиться водитель-испытатель. По словам премьера, такие технологии должны внедряться только после завершения всех необходимых испытаний.

Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 16 января приехали в метродепо «Аминьевское», где они осмотрели беспилотный трамвай. Глава города отметил, что в 2027 году в московском метрополитене начнут ходить беспилотные поезда, а к 2030 году запустят целую ветку с составами без машинистов.

