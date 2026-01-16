РКН заявил, что не вводил новые ограничения против Telegram

Ключевой механизм воздействия, по его словам, — это применение фильтрации по SNI (Server Name Indication), которая не разрывает соединение полностью, но создает критические задержки, «подвешивая» сессию. Для чувствительного к задержкам голосового трафика это делает соединение невозможным, в то время как передача медиафайлов сохраняет работоспособность, но идет с перебоями и значительными потерями в скорости и стабильности.