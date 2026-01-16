Вор вломился в офис компании ради еды и оставил записку с извинениями

В городе Крайстчерч в Новой Зеландии мужчина проник в офис компании, украл еду с рабочих столов и праздничные рождественские корзины с продуктами из кухни, а также оставил записку с извинениями. В ней вор рассказал, что ищет работу уже на протяжении года и из-за этого у него не осталось денег на еду. Об этом в среду, 14 января, сообщил портал Stuff.