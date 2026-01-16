Вор вломился в офис компании ради еды и оставил записку с извинениями

В городе Крайстчерч в Новой Зеландии мужчина проник в офис компании, украл еду с рабочих столов и праздничные рождественские корзины с продуктами из кухни, а также оставил записку с извинениями. В ней вор рассказал, что ищет работу уже на протяжении года и из-за этого у него не осталось денег на еду. Об этом в среду, 14 января, сообщил портал Stuff.
По словам работника компании по имени Дейв, сотрудники сочли инцидент грустным, а не вопиющим.
— Мы все подумали, что это довольно печально. Это был честный вор. Он просто хотел еды. Он, должно быть, находился в отчаянии, потому что взял только полкоробки крекеров, две маленькие банки тунца и немного лапши быстрого приготовления, — рассказал мужчина.
Полиция оценила ущерб в 700 новозеландских долларов (31,4 тысячи рублей — прим. «ВМ») и закрыла дело из-за отсутствия зацепок. Спустя несколько дней в офис вновь пробрался неизвестный. Предположительно, это был тот же человек: в этот раз он украл только замороженную курицу, передает портал.
