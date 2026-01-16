Ричмонд
Роскомнадзор опроверг слухи о вводе ограничений на работу Telegram

Роскомнадзор, вопреки распространившейся в медиапространстве информации, не накладывал никаких новых ограничений на работу мессенджера Telegram в России. Об этом в пятницу, 16 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

— По отношению к Telegram в настоящее время новых мер ограничений не применяется, — передает сообщение службы РИА Новости.

Днем 16 января в СМИ появилась информация о том, что Роскомнадзор якобы начал частично ограничивать работу Telegram. При этом с начала года пользователи мессенджера массово жалуются на замедленную загрузку видео и другого медиаконтента.

Депутат Государственной думы Олег Матвейчев отметил, что мессенджеру Telegram, в отличие от WhatsApp*, не грозит блокировка в России, так как представители платформы ведут диалог с Роскомнадзором и соблюдают требования законодательства.

Еще в августе регулятор объявил о блокировке звонков в WhatsApp* и Telegram. А в конце ноября представители ведомства заявили, что продолжат ограничивать работу WhatsApp* и что мессенджер будет полностью заблокирован, если не выполнит требования законодательства.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.